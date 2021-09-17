По всей стране сегодня стартовали выборы

В этом году они продлятся три дня - с 17 по 19 сентября.

В этом году мурманчане отдают свои голоса за кандидатов в депутаты областной Думы и Государственной Думы. Также сейчас проходят довыборы в мурманский горсовет.

В областном центре открыты более сотни участков, один из которых находится в главном корпусе МГТУ. На входе у каждого участника голосования измеряют температуру, предлагают воспользоваться антисептиком, выдают одноразовую ручку. Всё это элементарные антиковидные меры.

Потоки на вход и на выход из участков разграничены.

Татьяна Кусайко, сенатор РФ: «Очень важно, что на участке соблюдены все меры предосторожности».

Те, кто сейчас гостит в Мурманской области или оказался здесь проездом, не останутся в стороне и тоже смогут принять участие в голосовании. Для них участок работает во Дворце культуры имени С.М. Кирова.

Евгений Федоров, депутат Государственной Думы: «Это чрезвычайно важные выборы. Это продолжение, с одной стороны, референдума прошлого года, реформ на восстановление нашего отечества. С другой стороны, обеспечение вопросов стабильности в условиях противостояния, которые может дать только стабильная власть».

Пришли на участки в первый день голосования и жители других городов области. Например, в ЗАТО Видяево с самого утра оживленно на пунктах для голосования.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я пришёл на участок, на котором голосую не в первый раз, вижу, какую активность проявляют жители в выборном процессе. Да, эта избирательная компания снесла свои коррективы, так как мы ещё находимся в условиях, связанных с пандемией».

Обезопасить себя от лишних контактов можно воспользовавшись дистанционным голосованием. Мурманская область попала в число семи пилотных регионов, где в этом году сделать свой выбор можно, не выходя из дома, с компьютера или смартфона.

Константин Биджоев, главный врач поликлиники №2 Мурманска: «У меня достаточно напряженный график и большую часть времени я провожу на работе. Поэтому такая возможность мне понравилась и проголосовать за считанные минуты, убедиться в том, чтобы он был учтён. Это замечательно».