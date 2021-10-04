По всей стране возвращаются ограничения по проведению массовых мероприятий

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Главный санитарный врач отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трёх тысяч человек. Про данным главного санврача, за неделю рост заболеваемости составил 14%.

«В 12 регионах рост заболеваемости коронавирусом идёт значительно быстрее, чем в остальных. И только в пяти регионах пока продолжается снижение», - цитирует Анну Попову РИА «Новости». Отмечается, что растёт заболеваемость среди пожилых людей.