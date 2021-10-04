День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.10.21 19:30
По всей стране возвращаются ограничения по проведению массовых мероприятий
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Главный санитарный врач отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трёх тысяч человек. Про данным главного санврача, за неделю рост заболеваемости составил 14%.
«В 12 регионах рост заболеваемости коронавирусом идёт значительно быстрее, чем в остальных. И только в пяти регионах пока продолжается снижение», - цитирует Анну Попову РИА «Новости». Отмечается, что растёт заболеваемость среди пожилых людей.
Комментарии
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Юрий.
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Да пофиг, но похоже это на пауков в банке. Если кто чуть ослаб ,сожрут
VJhzxjrR
01.10.21 10:09
Фото к сообщению подобрано правильное: и подохнуть не дают, и радоваться нечему!
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