По Заполярью путешествуют не только туристы, но и наши четвероногие друзья

Пёс по имени Харпо приехал погостить на заснеженные склоны вместе со своей хозяйкой. В Инстаграм – он настоящая звезда.

Бигль по имени Харпо приезжает в Мурманскую область уже в третий раз, вместе со своей хозяйкой Анастасией он покоряет снежные склоны Кировска. Своими впечатлениями от путешествия девушка делится на своей личной странице в инстаграме, по её словам, прокатиться с горы им удалось целых два раза. В первый раз Харпо бежал в горку сам, а уже во второй – ехал на руках хозяйки.

На данный момент довольная собака едет домой – отсыпаться, отмечает Анастасия.