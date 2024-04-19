По зову сердца: на Мурманской областной станции переливания крови отметили национальный День донора

В преддверии праздника чествовали победителей XVIII конкурса «Лучший донор Мурманской области 2023 года».

Накануне национального Дня донора в областном центре переливания крови поздравили победителей конкурса «Лучший донор Мурманской области 2023 года». В номинации «Семья доноров крови и её компонентов» победителем стали Инюткины.

Вероника Инюткина, донор крови: «У меня родители - оба почётные доноры, уже являются ими много лет, и я тоже, как мне исполнилось 18 лет, тоже стала сдавать кровь. У меня был пример семьи: я смотрела, мне мама рассказывала, что вот, потом приходит и СМС, что кровь кому-то переливают и меня, наверное, это больше всего подкупило. Не скажу, что это прямо какой-то подвиг, но всё равно приятно становится, что ты можешь кому-то оказать помощь в сложной жизненной ситуации».

О важности сдачи крови как никто другой знают сотрудники скорой помощи и центра переливания крови. Светлана Кириленко работает заведующей выездной бригадой станции, они выезжают на забор крови даже в самые дальние уголки региона. Например, недавно вернулись из Кандалакши, где взяли кровь у 75 человек.

Однако, не весь материал можно использовать для переливания пациентам.

Светлана Кириленко, заведующая выездной бригадой Мурманской областной станции переливания крови: «После того, как мы привозим кровь на станцию, или та кровь, которая заготавливается на станции, она проходит апробацию - проверяются все инфекции, которые передаются кровью. Естественно, переливаем кровь, выдаем в лечебные учреждения только ту, которая абсолютно не содержит в себе никаких опасностей для пациента».

Сотрудники выездной бригады станции переливания крови в год совершают до пяти тысяч донаций, а сам центр – ещё больше.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Для всей нашей страны есть один значимый праздник - национальный День донора. Мы называем его - День милосердия и гуманизма. Хочу принести слова благодарности нашим донорам, которые совершенно не зная людей, кому они отдают свою кровь, но они по зову своего сердца и души идут – отдают кровь, чтобы помочь тем людям, которые попадают в такие тяжёлые ситуации».

Ежегодно более миллиона граждан России сдают кровь и её компоненты на постоянной основе и с каждым годом всё больше людей присоединяются к донорскому движению в Мурманске и по всей стране.