Победа! Молодёжный хоккейный клуб «Арктика» на домашнем поле встретился с командой из Карелии

В первом периоде фаворит так и не определился в своей игре. Команды шли примерно на равных, однако, после перерыва «Арктика» активизировалась, что и привело к двум шайбам. С разницей буквально в пару минут отличились Кирилл Мудрак и Алексей Серебренников.

Начало третьего периода ознаменовалось жёсткой борьбой, ведь хоккеисты «Карелии» принялись отыгрывать потерянные очки. Дело дошло до того, что в одном из эпизодов матча наш вратарь Иван Веремчук, желая отвести угрозу от ворот, выбросил клюшку. Развязка наступила за пару минут до финальной сирены. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Арктики».

Следующие игры регулярного первенства НМХЛ также пройдут на домашней арене. Уже 6 и 7 февраля в Ледовом дворце Мурманска хоккеисты встретится с клубом «ЭкоНива–Бобров».