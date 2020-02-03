Победа помогла ХК «Мурман» обогнать кировскую «Родину»

Вторая домашняя игра хоккейного клуба «Мурман» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги – и вторая победа подряд. С внушительным разрывом в счёте заполярные хоккеисты обыграли новосибирский «Сибсельмаш».

Хоккеисты «Мурмана», судя по всему, вдохновлённые прошлой победой над кемеровским «Кузбассом», решили с самого начала игры не давать сопернику шанса, и с первых минут перешли в наступление на ворота новосибирского «Сибсельмаша». На седьмой минуте, получив голевую передачу от Николая Гаврилова, с углового удара уверенным попаданием в ворота соперника, счёт открыл нападающий «Мурмана» Константин Зубарев. К началу перерыва - уже 5:0 в пользу северян.

«Сибсельмаш», который переживает сейчас не лучшие времена в своей спортивной истории, а это семь поражений подряд до матча с мурманской командой, противостоять северянам не смог, к 34-й минуте ещё допустил пенальти в свои ворота, который успешно реализовал капитан мурманского клуба Пётр Захаров. Трибуны стадиона «Строитель» ликовали.

Два удаления у «Мурмана», казалось, подарили новосибирцам шанс вернуться в игру, но очередная контратака мурманчан принесла северянам ещё одно очко. А после перерыва - снова неудача для «Сибсельмаша» - гол в свои ворота. Поразить наши они смогли лишь в конце встречи. Счёт 7:2 в пользу хоккейного клуба «Мурман».

Вторая победа подряд позволила ХК «Мурману» поднялся с последнего места турнирной таблицы, обогнав кировскую «Родину». Теперь подопечные Александра Кротова готовятся к игре в Первоуральске, где уже 4 февраля проведут встречу против местного «Уральского Трубника».