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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.08.19 19:30

Победила дружба!

К празднованию Дня физкультурника присоединились и ребята с особенностями физического развития. В Снежногорском отделении общества инвалидов прошли весёлые старты.

Для детей с особенностями здоровья отпуск на море или просто смена обстановки, например, поездка в среднюю полосу России  остро необходимы, поэтому участников  на празднике, посвященном Дню физкультурника, немного. Впрочем, число не сказалось на качестве события, которое для ребят подготовили специалисты Снежногосркого общества инвалидов.

«Мы стараемся, чтобы игры были для всех, чтобы они могли сделать то, что могут,  - говорит Галина Грещук, председатель Снежногорского отделения Всероссийского общества инвалидов. - Мы стараемся как для молодых, так и для взрослых подготовить такие игры, чтобы могли играть все».

Главное здесь не техника выполнения, скорость или сила, а задор и настроение, которые дарит каждому игра. Взрослые всегда рядом, активно поддерживают детей. И хоть преимущество на стороне старших, никто из них не нарушает незыблемое правило таких встреч. «Обижаться нельзя, - говорит Галина Грещук, председатель Снежногорского отделения Всероссийского общества инвалидов. - Иногда надо и проиграть, потому что в жизни не всё складывается так гладко: в ней есть и поражения, и победы. Поэтому всегда надо быть начеку и всегда быть готовыми ко всему. Мы всегда говорим, что если кто-то и проиграет, то надо, чтобы было без обиды».

Победила, разумеется, дружба. А наградой для всех участников стала тёплая беседа за большим столом с чаем и сладостями.

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