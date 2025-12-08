Победили - «Открытые люди» из Североморска! Долгожданный финал Мурманской лиги КВН состоялся

Шесть команд сразились в юмористической битве за главный приз – кубок победителя и престижную путёвку на международный фестиваль в Сочи.

Билеты на финальную игру раскупили за рекордные 14 минут. Участники лиги с сарказмом отметили, что на сцену было попасть проще, чем в зрительный зал. Нынешний сезон отличился высокой конкуренцией - боролись более 30 команд, но лишь 6 из них смогли дойти до финала.

За звание победителя сразились «Заполярье», «Сборная медицинских работников», «Открытые люди» из Североморска, «Регион 51» из Кировска, «Арбуз» и «Канат».

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Результаты каждой редактуры говорят о том, что команды с каждым днём растут. Для нас очень важно, что ребята участвуют, вовлекают всё больше молодых людей, и, конечно, для нас важно, что в зале есть зритель, зал сегодня будет полным. Для нас это самое большое достижение».

Первые игры КВН в Заполярье стартовали ещё в начале 2000-х годов и до сегодняшнего дня радуют зрителей. Его выпускники – гордость региона. Немало команд играли в Высшей лиге и других телевизионных проектах на федеральных телеканалах. Сейчас Мурманлига – это большая сплоченная семья, состоящая из уникальных, абсолютно непохожих друг на друга весёлых и находчивых. Всех их объединяет любовь к своему увлечению и желание харизмой и остроумием поднимать настроение окружающим.

Гарик Арустамян, участник команды КВН «Регион 51»: «Мы из тех ребят, которые всегда работают на зрителя и всегда пытаются сделать что-то невероятное. Поэтому мы всегда выступаем первыми».

Эффектное появление каждой из команд, пожалуй, одна из главных составляющих конкурсного этапа «Приветствие».

Чтобы удивить зрителя и получить высшую оценку от членов жюри, участники генерировали не только умственные идеи, но и создавали внушительный реквизит.

Мила Абрамова, участник команды КВН «Арбуз»: «Это бессонные ночи! Делали реквизит, потратили уйму денег, волнение перед игрой тоже присутствовало. Написано было очень много шуток, много из них было вырезано, но также ещё больше появилось новых».

Иван Карелин, участник команды КВН «Канат»: «Мы удивим зрителей в начале большими санями, чтобы приблизить Новый год».

На этапе «Разминка» команды за несколько секунд должны были придумать смешной ответ на вопросы или ситуации, в которых были задействованы все члены жюри. А в финале квнщикам предстояло впечатлить зал творческим представлением с обязательной музыкальной составляющей и, конечно, с максимальным количеством шуток.

Финалистов пришли поддержать участники прошлой лиги КВН. Они уверены, что главное условие в юмористической игре – быть весёлым человеком, а все остальные навыки можно развить, главное, желание.

Леонид Поляков, зритель, участник команды КВН «ОЛКОН»: «Конечно, какой-то вокал желательно иметь, какие-то актёрские навыки, но, в первую очередь, нужно быть позитивным человеком, общительным, коммуникабельным, весёлым, улыбчивым, так как КВН - это Клуб весёлых и находчивых. Весёлость и находчивость, наверное, этого достаточно, чтобы принимать участие».

С первых секунд зрительный зал наполнила атмосфера позитива и драйва. Андрей Чибис, глава региона, обратился к командам с напутственным словом. Особым моментом вечера стало торжественное награждение команд инклюзивного КВН-сообщества. Губернатор вручил благодарственные письма участникам за вклад в развитие молодежной политики и КВН-движения инвалидов в регионе.

Семья губернатора тоже присутствовала на торжественном событии, так как его супруга Евгения Чибис входит в состав членов жюри. По её мнению, при оценке каждой команды судьям важно не только быть объективными, но и наблюдать за реакцией зала.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, член жюри Мурманской официальной лиги КВН: «Лучше, чем реакция зала, отклик людей, смех, аплодисменты, нет ничего лучше».

В жаркой комедийной схватке победителем сезона Мурманлиги стала команда «Открытые люди» из Североморска. Им удалось покорить сердце зрителя и собрать больше всего оваций.

Впереди весёлых и находчивых ждут новые творческие открытия и победы.