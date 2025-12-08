Стартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 годуСохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.25 19:30

Победили - «Открытые люди» из Североморска! Долгожданный финал Мурманской лиги КВН состоялся

Шесть команд сразились в юмористической битве за главный приз – кубок победителя и престижную путёвку на международный фестиваль в Сочи.

Билеты на финальную игру раскупили за рекордные 14 минут. Участники лиги с сарказмом отметили, что на сцену было попасть проще, чем в зрительный зал. Нынешний сезон отличился высокой конкуренцией - боролись более 30 команд, но лишь 6 из них смогли дойти до финала.

За звание победителя сразились «Заполярье», «Сборная медицинских работников», «Открытые люди» из Североморска, «Регион 51» из Кировска, «Арбуз» и «Канат».

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Результаты каждой редактуры говорят о том, что команды с каждым днём растут. Для нас очень важно, что ребята участвуют, вовлекают всё больше молодых людей, и, конечно, для нас важно, что в зале есть зритель, зал сегодня будет полным. Для нас это самое большое достижение».

Первые игры КВН в Заполярье стартовали ещё в начале 2000-х годов и до сегодняшнего дня радуют зрителей. Его выпускники – гордость региона. Немало команд играли в Высшей лиге и других телевизионных проектах на федеральных телеканалах. Сейчас Мурманлига – это большая сплоченная семья, состоящая из уникальных, абсолютно непохожих друг на друга весёлых и находчивых. Всех их объединяет любовь к своему увлечению и желание харизмой и остроумием поднимать настроение окружающим.

Гарик Арустамян, участник команды КВН «Регион 51»: «Мы из тех ребят, которые всегда работают на зрителя и всегда пытаются сделать что-то невероятное. Поэтому мы всегда выступаем первыми».

Эффектное появление каждой из команд, пожалуй, одна из главных составляющих конкурсного этапа «Приветствие».

Чтобы удивить зрителя и получить высшую оценку от членов жюри, участники генерировали не только умственные идеи, но и создавали внушительный реквизит.

Мила Абрамова, участник команды КВН «Арбуз»: «Это бессонные ночи! Делали реквизит, потратили уйму денег, волнение перед игрой тоже присутствовало. Написано было очень много шуток, много из них было вырезано, но также ещё больше появилось новых».

Иван Карелин, участник команды КВН «Канат»: «Мы удивим зрителей в начале большими санями, чтобы приблизить Новый год».

На этапе «Разминка» команды за несколько секунд должны были придумать смешной ответ на вопросы или ситуации, в которых были задействованы все члены жюри. А в финале квнщикам предстояло впечатлить зал творческим представлением с обязательной музыкальной составляющей и, конечно, с максимальным количеством шуток.

Финалистов пришли поддержать участники прошлой лиги КВН. Они уверены, что главное условие в юмористической игре – быть весёлым человеком, а все остальные навыки можно развить, главное, желание.

Леонид Поляков, зритель, участник команды КВН «ОЛКОН»: «Конечно, какой-то вокал желательно иметь, какие-то актёрские навыки, но, в первую очередь, нужно быть позитивным человеком, общительным, коммуникабельным, весёлым, улыбчивым, так как КВН - это Клуб весёлых и находчивых. Весёлость и находчивость, наверное, этого достаточно, чтобы принимать участие».

С первых секунд зрительный зал наполнила атмосфера позитива и драйва. Андрей Чибис, глава региона, обратился к командам с напутственным словом. Особым моментом вечера стало торжественное награждение команд инклюзивного КВН-сообщества. Губернатор вручил благодарственные письма участникам за вклад в развитие молодежной политики и КВН-движения инвалидов в регионе.

Семья губернатора тоже присутствовала на торжественном событии, так как его супруга Евгения Чибис входит в состав членов жюри. По её мнению, при оценке каждой команды судьям важно не только быть объективными, но и наблюдать за реакцией зала.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, член жюри Мурманской официальной лиги КВН: «Лучше, чем реакция зала, отклик людей, смех, аплодисменты, нет ничего лучше».

В жаркой комедийной схватке победителем сезона Мурманлиги стала команда «Открытые люди» из Североморска. Им удалось покорить сердце зрителя и собрать больше всего оваций.

Впереди весёлых и находчивых ждут новые творческие открытия и победы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 15 серия (16+)22:55«Легенда Ноттингэма». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 1,18 рубля, евро прибавляет 1 рубль-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Жители многоквартирных домов Мурманской области могут подключаться к общедомовым чатам по QR-коду-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»