Победили «Огоньки». В ЗАТО Александровск состоялся ежегодный муниципальный этап состязания «Безопасное колесо»

После традиционных приветствий и этапа знакомства с соперниками «Пешеходы» из Гаджиево приступают к выполнению задания состязания «Безопасное колесо». На маршрутные листы, полученные командами, нанесены станции, на которых предстоит побывать каждому знатоку правил дорожного движения.

Дарина Мацько, капитан команды «Пешеходы», г. Гаджиево: «Мне кажется, что по медицине будет хорошо, потому что я по медицине хорошо всё знаю: мы долго готовились, накладывали шины».

Трудности команда стала испытывать дальше, а ошибки выливаются, как правило, в низкие баллы в оценочных листах судейской коллегии. Например, на этапе «Фигурное вождение велосипеда» жюри, помимо верно отработанных элементов, обращает внимание на ещё несколько важных моментов.

Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ЗАТО Александровск: «Необходимо, чтобы дети сидели уверено за рулём велосипеда, чтобы не сбивали фишки. Будем смотреть и на время выполнения задания».

Но для юных инспекторов дорожного движения из города воинской славы нелегким показался совершенно другой тур.

Юлия Дереновская, капитан команды «Дорожный патруль», г. Полярный: «Сложным этапом, наверное, было там, где надо было указать правильный путь от одного места до другого. Сложность была в том, что там не было пешеходных переходов, а надо было подумать, где быстрее пройти».

Такие затруднения для «Дорожного патруля» стали роковыми – команда смогла занять лишь второе место. А вот в личном зачёте Юлия стала третей – весомый результат для полярнинцев.

Главное, уверены участники из Оленьей Губы, не результаты состязаний, а поведение детей на реальной дороге.

Арсений Иванов, капитан команды «Пешеходы», н.п. Оленья Губа: «Допустим, на дорогу нельзя выезжать на велосипеде до 14 лет».

Ксения Ширнина, в свою очередь, вместе со своими партнёрами по команде уже несколько лет плотно изучает правила дорожного движения. На вопросы о знаках, первой помощи и ответственной езде на любом транспортном средстве, к которым относится и велосипед, ребята из «Зелёного огонька» - группы Центра технического творчества Снежногорска - отвечают без запинки.

Ксения Ширнина, капитан команды «Зелёный огонёк», г. Снежногорск: «Это всё нужно знать, чтобы не попасть в ДТП и другие опаснее ситуации, чтобы жизнь была более безопасной и, соответственно, если захочется сдать на права».

В итоге на региональный этап конкурса «Безопасное колесо» от большого ЗАТО отправятся снежногорские «Огоньки».