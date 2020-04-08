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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.20 19:30

«Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем» - Владимир Путин

Эти слова глава государства сказал  перед расширенным заседанием с главами регионов. Тема – борьба с коронавирусом.

Это совещание с главами регионов можно назвать ещё одним обращением к народу, уже третьим по счёту. Ведь целиком и полностью оно посвящено мерам борьбы с коронавирусом и средствам поддержки. Прежде всего, мобилизуют медицину. Правительству поручено в двухдневный срок составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник регионам. Выделены средства на закупку оборудования и машин скорой помощи. А медиков ведущих борьбу с вирусом поддержат рублем, на эти цели выделены 10 миллиардов рублей.

Владимир Путин, Президент РФ: «Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей».

Президент отметил, что нельзя останавливать экономику - закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, полностью ограничивать работу предприятий, без учета реальной обстановки. Это может привести к разрушительным последствиям.

Владимир Путин, Президент РФ:  «Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть чёткий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков».

Остальные предприятия также могут работать, но при условии соблюдения санитарных требований и норм безопасности. Президент подчеркнул, важно смягчить удар для бизнеса, уже несущего серьёзные потери.

Владимир Путин, Президент РФ: «Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им – тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты. В этой связи ещё ряд мер».

Денежные выплаты получат родители, потерявшие в этот период работу, сумма зависит от количества детей в семье и это не считая МРОТ, который заплатят каждому кто лишился доходов из-за пандемии. Так же власти раньше начнут анонсированные федеральному собранию ежемесячные платежи за детей до 7-ми лет.

 

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