Победить постковидный синдром помогают врачи

Коронавирус опасен не только осложнениями во время болезни. Уже после того, как зараза отступит, многим требуется большое количество времени, чтобы восстановиться. Что такое постковидный синдром, как от него избавиться, рассказали во время вебинара мурманские врачи.

После перенесённой коронавирусной инфекции многие люди ещё долгое время не могут вернуться в строй. Их производительность падает, появляется быстрая утомляемость и апатия. Это - одни из признаков постковидного синдрома. И наступать они могут как сразу, так и в отложенном периоде. Даже через полгода после перенесённой болезни.

Артём Ладыгин, и.о. главного врача ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1: «Поскольку у ковида есть целый ряд систем приложения, в том числе нервная система, сердечно-сосудистая система, бронхо-лёгочная система, желудочно-кишечный тракт. В зависимости от того, где тонко - там и рвётся, как в известной поговорке. Вот какую систему затронет, с этим мы в последствии и пытаемся бороться. Если же затронуто несколько систем, то и перечень мер, которые мы будем применять для лечения этих состояний, более обширен».

Тема постковидного синдрома сегодня актуальная. Вопросов, связанных с ухудшившимся самочувствием после коронавируса, у жителей Мурманской области много. Во время вебинара врачи постарались на каждый из них ответить. А также порекомендовали начинать действия по реабилитации заранее. В Мурманске для пациентов с постковидным синдромом работают два центра.

Юрий Шадрин, руководитель Региональной общественной приёмной: «Один из главных моментов - доведение информации до граждан. Как себя вести, какие правила соблюдать. Сегодня мы будем изучать ряд вопросов. В том числе вопросы реабилитации после болезни. И благодаря специалистам Мурманской области, поликлиники № 1 города Мурманска, мы ответим на вопросы граждан».

Главное, что надо понимать переболевшим коронавирусом, - при плохом самочувствии не стоит затягивать с обращением к врачу. Медики отмечают, что пожилые северяне зачастую стараются перетерпеть постковидный синдром. Но сам по себе он может и не пройти и более того, усилиться и значительно повлиять на качество жизни, а также привести к тяжёлым последствиям.