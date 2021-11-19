18 и 19 ноября на дороге Мишуково – Снежногорск временно перекроют движениеАтомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.21 19:30

Победить постковидный синдром помогают врачи

Коронавирус опасен не только осложнениями во время болезни. Уже после того, как зараза отступит, многим требуется большое количество времени, чтобы восстановиться. Что такое постковидный синдром, как от него избавиться, рассказали во время вебинара мурманские врачи.

После перенесённой коронавирусной инфекции многие люди ещё долгое время не могут вернуться в строй. Их производительность падает, появляется быстрая утомляемость и апатия. Это - одни из признаков постковидного синдрома. И наступать они могут как сразу, так и в отложенном периоде. Даже через полгода после перенесённой болезни.

Артём Ладыгин, и.о. главного врача ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1: «Поскольку у ковида есть целый ряд систем приложения, в том числе нервная система, сердечно-сосудистая система, бронхо-лёгочная система, желудочно-кишечный тракт. В зависимости от того, где тонко - там и рвётся, как в известной поговорке. Вот какую систему затронет, с этим мы в последствии и пытаемся бороться. Если же затронуто несколько систем,  то и перечень мер, которые мы будем применять для лечения этих состояний, более обширен».

Тема постковидного синдрома сегодня актуальная. Вопросов, связанных с ухудшившимся самочувствием после коронавируса, у жителей Мурманской области много. Во время вебинара врачи постарались на каждый из них ответить. А также порекомендовали начинать действия по реабилитации заранее. В Мурманске для пациентов с постковидным синдромом работают два центра.

Юрий Шадрин, руководитель Региональной общественной приёмной: «Один из главных моментов - доведение информации до граждан. Как себя вести, какие правила соблюдать. Сегодня мы будем изучать ряд вопросов. В том числе вопросы реабилитации после болезни. И благодаря специалистам Мурманской области, поликлиники № 1 города Мурманска, мы ответим на вопросы граждан».

Главное, что надо понимать переболевшим коронавирусом, - при плохом самочувствии не стоит затягивать с обращением к врачу. Медики отмечают, что пожилые северяне зачастую стараются перетерпеть постковидный синдром. Но сам по себе он может и не пройти и более того, усилиться и значительно повлиять на качество жизни, а также привести к тяжёлым последствиям.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире22:00«Любовь по-японски». Художественный фильм, 1-2 серии (12+)23:30«Еда здорового человека». Научно-популярная программа (12+)00:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Количество ипотечных кредитов в Мурманской области в январе-сентябре 2021 года выросло на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар окреп почти на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергосберегающие технологии ускорят разгрузку топочного мазута и сэкономят средства-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика