Победит сильнейший, но проигравших не будет!

Выйти на ринг никогда не поздно! В Мурманске гостями юношеского турнира стали сразу три градоначальника: два действующих и один бывший. Соревнования на призы экс-председателя горисполкома и почётного гражданина Владимира Горячкина собрали более сотни участников. Первые лица даже пообещали примерить боксерские перчатки.

Участники со всего региона на протяжении многих месяцев готовились к этому событию. Получить именную награду из рук бывшего градоначальника, заслуженного гражданина и по совместительству председателя Федерации бокса – огромная честь для любого начинающего спортсмена. А для бывших чемпионов и любителей этого вида спорта – отличная возможность вспомнить прошлое и познакомиться с будущими обладателями медалей и кубков. Рассказать о спортивных секретах.

- Я вспоминаю свои выступления. Всегда мне было интересно состязаться, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Не всегда получалось побеждать, но приходилось брать реванш и выходить победителем.

Дмитрий Филиппов даже пообещал вспомнить юность и примерить боксерские перчатки, но не успел. А вот глава администрации Мурманска Андрей Сысоев пожелал спортсменам добиваться поставленных целей и уверенно идти вперед.

- Это замечательно, когда наши молодые люди, дети занимаются спортом, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - 130 участников - это очень серьёзное количество мальчишек, которые по серьёзному занимаются этим нелёгким видом спорта. Я всем желаю успеха, уверен, победит сильнейший. Я знаю ещё одно, проигравших не будет!

Из-за большого количества участников бои будут проходить на протяжении трёх дней. В воскресенье станут известны имена победителей. Впрочем, как подчеркнул глава администрации, проигравших на этом турнире нет – каждый сможет получить главный приз – ценный опыт.