Победить волнение: на Кильдинском озере состоялись соревнования, в которых школьники демонстрировали навыки по спасанию тонущего человека

«Спасения утопающего – дело рук самого утопающего», с этим шуточным высказыванием не согласны участники соревнований «Школы безопасности». На территории Кильдинского озера в районе турбазы «Парус» состоялись соревнования, в которых школьники демонстрировали навыки по спасанию тонущего человека.

Умеете ли вы оказывать первую помощь? Или хотя бы бросать на воду спасательный круг? На территории турбазы «Парус» состоялись соревнования участников «Школы безопасности». В этот раз представители детско-юношеского движения под бдительным надзором сотрудников МЧС демонстрировали навыки поисково-спасательных работ на акватории.

Евгений Смагин, государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области: «В данном мероприятии пропагандируется обеспечение безопасности жизнедеятельности людей. Данные соревнования включают в себя несколько этапов, в их числе метко бросать индивидуальные спасательные средства - спасательный круг и конец Александрова. Так же наличие навыков спасения утопающего, оказания ему первой помощи».

В соревнованиях принимали участие восемь команд со всей области, по шесть человек каждая. В начале ребята состязались в дальности броска средств для оказания первой помощи утопающему, затем, пока одни спасали, другим участникам сборных приходилось маневрировать на лодках.

Конечно, главная задача организаторов, представителей МЧС, дать возможность школьникам отработать выученную теорию на практике и поправить там, где «юные спасатели» совершают ошибки.

Этапы соревнования могут показаться простыми только на первый взгляд.

Наталья Ищенко, участница соревнований «Школа безопасности»: «Главная сложность в любой критической ситуации, где нужно оказывать первую помощь в том, что ты, вроде, знаешь всю теорию, но, когда ты оказываешься в такой ситуации, то у тебя сразу разбегаются и глаза, и мысли. Нужно быстро сориентироваться, успокоиться и принять решение».

Эвелина Копытова, участница соревнований «Школа безопасности» и Алиса Алиновская, участница соревнований «Школа безопасности»: «Мы оказывали первую помощь. Проходило всё очень нервно, потому что каждый раз, когда что-то меняется, ты забываешь что-то делать. Это всё от волнения. Сколько готовишься – не готовишься, всё равно волнение бьёт».

Данил Рожнов, участник соревнований «Школа безопасности»: «Мы плыли на лодке через буйки. Сложность была в том, что поворачивать при течении было сложно. Контроль над лодкой терялся, лодка шла боком. И уставали руки грести».

В ближайшее время в рамках «Школы безопасности» состоится ещё несколько соревнований. Так же на «Парусе» ребята проведут поисково- спасательную операцию, но уже в условиях природной среды, а в Коле попробуют ликвидировать условную аварию техногенного характера.