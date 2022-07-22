Победитель регионального этапа поедет на Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный»

Сергей Абаринов, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «У нас сегодня большой штат людей, которые могут выполнять поставленные перед ними задачи в наших сложных арктических условиях. Несмотря на то, что лето у нас в этом году аномально тёплое, год от года температура растёт, но благодаря модернизации, обновлению технической базы, отмечается снижение количества лесных пожаров».

Конкурс «Лучший лесной пожарный 2022» прошёл в регионе. Участники из Мурманска, Ловозеро, Ковдора, Кандалакша и Умбы показали свои навыки в работе на лесной местности.

В посёлке Кильдинстрой в парке «Патриот» состоялся региональный этап восьмого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный 2022». Организатор соревнований - Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Сергей Абаринов, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «У нас сегодня большой штат людей, которые могут выполнять поставленные перед ними задачи в наших сложных арктических условиях. Несмотря на то, что лето у нас в этом году аномально тёплое, год от года температура растёт, но благодаря модернизации, обновлению технической базы, отмечается снижение количества лесных пожаров».

Несмотря на то, что в нашем регионе конкурс стартовал впервые, участников набралось немало, а ведь к участию допускают далеко не всех, есть серьёзные критерии отбора.

Павел Горюнов, начальник Мурманской авиационной охраны лесов: «Сотрудник должен быть в составе парашютно-десантной службы, отработать три года, у него должно быть удостоверение вальщика и допуск работ с мотопомпой».

Испытания проходили в два этапа. Второй - практический представлял из себя полосу препятствий - подъём по наклонной плоскости с помощью каната, преодоление перекладин, бег с ранцевым лесным огнетушителем весом 20 кг, затем распиливание бензопилой бревна, а на финише - борьба с условным возгоранием.

Василий, участник: «Здоровские ощущения. Сложным было - помпу не докрутил. Разбрызгало меня всего, вот сырой стою».

Для многих огнеборцев полоса препятствий – шуточное испытание, по сравнению с буквально боевым опытом работы по ликвидации лесных пожаров.

Илья, участник: «В командировку летали в Курган, там пожар нас в кольцо взял. Как бы все спаслись, вещи все спасли. Выбравшись на федеральную трассу и огонь дальше пошёл, а мы дальше помогали с МЧС».

Победитель регионального этапа поедет на Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный», который состоится в городе Пушкино Московской области.