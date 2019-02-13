Победители чемпионата World Skills Hi-tech посетили ледокол-музей «Ленин»

Победители чемпионата World Skills Hi-tech со всех уголков России смогли побывать на атомном ледоколе-музее «Ленин». Молодые специалисты, доказавшие, что они лучше среди профессионалов своей возрастной категории на крупнейших отечественных промпредприятиях, смогли познакомиться с легендарным атомоходом.

У многих северян и гостей города-героя, побывавших на ледоколе, остаётся в памяти просторная кают-компания первого в мире атомохода, в которой побывали знаменитые композиторы, политики и первый космонавт Юрий Гагарин. А сейчас специалисты «Атомфлота» почти ежедневно проводят экскурсии по первенцу атомного флота. Например, сегодня группа победителей Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills HI-TECH во время визита в Мурманск поднялась на борт и ледокола-музея «Ленин».

Отметим, что для некоторых участников победа в таком серьезном чемпионате далась не с первого раза. «Было интересно проявит себя и посмотреть на остальных, увидеть, как развивается отрасль в других городах, как люди работают. Я участвовала в соревнованиях чемпионата три года и добилась победы, наконец», - рассказывает о своей трудной победе Дарья Егорова, победитель чемпионата WorldSkills HI-TECH (г Северск).

Несмотря на то, что девушки и молодые люди владеют такими сложными компетенциями, как сварочные технологии, промышленная робототехника, технология информационного моделирования, они с нескрываемым интересом наблюдают за физическими опытами, представленными в информационном центре по атомной энергии, который располагается на борту ледокола.

Спрос на профессии будущего растёт, поэтому одна из задач чемпионата - подготовка кадров по новым направлениям, которые на данный момент мало распространены и не стандартизированы, но уже востребованы на рынке труда.