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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.21 19:30

Победители экомарафона передали выигрыш юному северянину Арсению Сергееву

4-летний Арсений Сергеев, маленький северянин, которому постоянно нужна помощь врачей. У мальчика порок развития головного мозга. Победители экомарафона «Чистый регион» передали свой денежный выигрыш родителям ребёнка, чтобы они смогли оплатить очередной курс реабилитации. 

Арсений Сергеев активный и любопытный мальчик. Несмотря на тяжёлые диагнозы, среди которых порок развития головного мозга и ДЦП, он делает большие успехи. Говорит простые слова, научился самостоятельно сидеть и вовсю пытается ходить. Всё это благодаря врачам и родителям, которые днём и ночь не сводят глаз с парня.

Иван Сергеев, папа Арсения: «Мне пришлось оставить работу из-за такой ситуации и целиком посвятить себя сыну, его здоровью».

Арсений нуждается в постоянной дорогостоящей реабилитации, а на это нужны финансы и немаленькие. Здесь часто на помощь приходят благотворители. Совсем недавно в Мурманске завершился экомарафон «Чистый регион». Организатором события выступило сообщество «Регион51», а соорганизатором предприятие ГОУП «Мурманскводоканал».  Всего в нём приняли участие 12 команд, которые собрали и вывезли с разных микрорайонов Мурманска 12 огромных машин мусора. Победителем экомарафона стала команда «Меркс», им достался денежный приз, который они решили передать родителям Арсения.

Александр Чернецов, капитан команды «Mercs»: «Нас объединила одна цель, так как после первого этапа настроение в команде немного угасло. Нужна была цель. Мы решили посвятить свои усилия ребенку, поэтому и победили».

Дмитрий Захлыстин, участник команды «Mercs»: «Мы единогласно решили помочь мальчику, потому что в нашей стране мы должны помогать будь то уборкой или горе в семье. Должны помогать друг другу, не оставлять друг друга в беде».

50 тысяч рублей стали неожиданным сюрпризом для семьи Сергеевых, хотя, по признанию мамы Арсения Светланы, они всегда верят в чудо и не теряют надежду.

Светлана Сергеева, мама Арсения: «В Санкт-Петербурге он стоит на учёте у четырёх врачей: ортопед, окулист, эпилептолог и невролог, поэтому мы потратим эти средства на лечение и реабилитацию».

И пусть каждый шаг Арсению пока даётся непросто, но он уверен, что у него всегда рядом родительское плечо и поддержка неравнодушных северян.

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