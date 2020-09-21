Победители конкурса «Морошковое настроение» определились!

Конкурс «Морошковое настроение» завершился. Путём голосования в социальной сети «ВКонтакте» подписчики определили победителей.

В финале за призовые места боролись авторы 9 фотографий. Все снимки разные: компания рыжеволосых школьников, северные девчонки с богатым урожаем грибов, но всё-таки наибольшее количество голосов было отдано фотоработам Анастасии Агарковой, Дианы Скрит и Александра Иванова.

В ближайшее время с победителями свяжутся сотрудники телеканала «Арктик-ТВ», а о том, какие подарки достанутся призером, наши зрители смогут узнать в одном сюжетов. Следите за выпусками новостей.