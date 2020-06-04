Победители конкурса «Сидим дома» получают подарки

Редакция «Арктик-ТВ» в прошлых сюжетах уже рассказывала об участниках дистанционных конкурсов из Александровска. Долгожданные призы от координаторов проектов получены. Предлагаем сегодня вновь заглянуть в гости к людям, которые даже на самоизоляции продолжают вести активный образ жизни.

В семье Сафоновских действует одно большое правило – во всём поддерживать друг друга. Поэтому и в период самоизоляции участие в дистанционном конкурсе «Сидим дома» снежногорцы принимали вместе.

Юлия Сафоновская, победитель конкурса «Сидим дома»: «Наши совместные времяпровождения: будь то чаепитие или прогулки стараемся сделать традицией, стараемся постоянно повторять. Собраться вместе для нас это хороший повод. Сейчас, конечно, сидя дома, не соберёшься, но мы стараемся почаще, например, в тех же конкурсах участвовать для того, чтобы делиться своим опытом и смотреть, что есть у других».

Душевные подарки от координаторов проекта получили и другие финалисты. В Полярном – это семьи Бояркиных и Егоровых. В Снежногорске – Поповы, Сафоновские и Ушаковы.

Юлия Ушакова, сотрудница Комплексного Центра социального обслуживания, считает, что хорошим примером семейных традиций можно заразить подопечных.

Юлия Ушакова, специалист Полярнинского комплексного Центра социального облуживания населения: «Самая главная семейная ценность, которую хотелось бы выделить, это уважение и любовь друг к другу, потому что без этого, особенно при переезде на Север, мы не смогли бы просуществовать, прожить, пережить все трудности».

В браке Ушаковы уже больше десяти лет, признаются, пришлось пережить немало испытаний: переезд из Кировской области, поиски новой работы. Но благодаря трудностям семья лишь укрепилась. Сейчас многое супруги делают вместе, например, занимаются волонтёрством. Сама Юлия, уже работая в социальной сфере, получила второе образование, стала редактором газеты Центра и выиграла гранты для новых социальных проектов.

Юлия Ушакова, специалист Полярнинского комплексного Центра социального облуживания населения: «Всё, из чего сейчас состою, всё, что я из себя представляю, я добилась благодаря нашему Центру. Если бы не Центр, я бы не стала ни членом Совета молодёжи, ни волонтёром, ни активным членом общества».

Виктория Неплюева, директор Полярнинского комплексного Центра социального облуживания населения: «Благодаря таким специалистам учреждение растёт и развивается, впереди его ждут только положительные перспективы, новые победы, новые гранты».

8 июня социальные работники отметят свой профессиональный праздник. Но об этом наша телередакция расскажет в следующих сюжетах.