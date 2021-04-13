Победители международного конкурса хореографического искусства живут в Полярном

Юные танцоры, во главе с педагогом стали одними из лучших в рамках состязания «Танцемания»

Притоп, поворот, выпад… Полжизни Настя осваивает всё новые и новые танцевальные движения. Их, утверждает участница хореографической студии «Карамельки», не так и сложно заучить, главное, обращать внимание на замечания педагога и следить за своими действиями.

Своим танцем девчонки и покорили жюри международного конкурса «Танцемания». Свой победоносный номер на столичной сцене коллектив показывал широкой публике не впервые, до этого танцевальные движения видели судьи состязаний в Мурманске и Сочи. Однако каждый раз это невероятно волнительно

Сложнее участникам, подчеркивает руководитель студии и член совета по танцу ЮНЕСКО, было выучить совершенно новый танец в сжатые сроки и в составе коллектива, который они видят впервые. Эта часть была одним из номеров ГалА-концерта «Танцемании».

Елена Феоктистова, музыкант, руководитель танцевальной студии «Карамельки», г. Полярный: «Если в первый день они танцевали подготовленный в течение нескольких месяцев номер, то во второй день со всех коллективов делали сборные номера и дети на сцене выступали: какие-то номера были подтанцовкой у звезд, какие-то были собраны в общий сюжет».

Самым приятным для юных талантливых танцоров стала даже не победа, а выступление на одной сцене вместе с именитыми артистами. Девочки и кумир.mp4 «Танцемания» - это почти 4 тысячи участников, с которыми работали известные хореографы, в их числе и педагоги, ставившие танцы на ТНТ. После отсмотренных выступлений, у девчонок появились новые планы и цели.

Яна Крушенок, участница танцевальной студии «Карамельки», г. Полярный: «Я бы хотела научиться народным танцам, потому что в них так каблуками стучат, что мне очень нравится».

ГалА-концерт Победителей Международного конкурса «Танцемания» состоялся в Центральном концертном зале «Россия». Он торжественно открыл 57-й Всемирный конгресс Юнеско.