Мурманчанам предлагают пройти опрос «Какой будет площадь Пять Углов?»Выбираем цветовое оформление фасада будущей школы на Казарменном переулке Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.04.21 19:30

Победители международного конкурса хореографического искусства живут в Полярном

Юные танцоры, во главе с педагогом стали одними из лучших в рамках состязания «Танцемания»

Притоп, поворот, выпад… Полжизни Настя осваивает всё новые и новые танцевальные движения. Их, утверждает участница хореографической студии «Карамельки», не так и сложно заучить, главное, обращать внимание на замечания педагога и следить за своими действиями.

Своим танцем девчонки и покорили жюри международного конкурса «Танцемания». Свой победоносный номер на столичной сцене коллектив показывал широкой публике не впервые, до этого танцевальные движения видели судьи состязаний в Мурманске и Сочи. Однако каждый раз это невероятно волнительно

Сложнее участникам, подчеркивает руководитель студии и член совета по танцу ЮНЕСКО, было выучить совершенно новый танец в сжатые сроки и в составе коллектива, который они видят впервые. Эта часть была одним из номеров ГалА-концерта «Танцемании».

Елена Феоктистова, музыкант, руководитель танцевальной студии «Карамельки», г. Полярный: «Если в первый день они танцевали подготовленный в течение нескольких месяцев номер, то во второй день со всех коллективов делали сборные номера и дети на сцене выступали: какие-то номера были подтанцовкой у звезд, какие-то были собраны в общий сюжет».

Самым приятным для юных талантливых танцоров стала даже не победа, а выступление на одной сцене вместе с именитыми артистами. Девочки и кумир.mp4 «Танцемания» - это почти 4 тысячи участников, с которыми работали известные хореографы, в их числе и педагоги, ставившие танцы на ТНТ. После отсмотренных выступлений, у девчонок появились новые планы и цели.

Яна Крушенок, участница танцевальной студии «Карамельки», г. Полярный: «Я бы хотела научиться народным танцам, потому что в них так каблуками стучат, что мне очень нравится».

ГалА-концерт Победителей Международного конкурса «Танцемания» состоялся в Центральном концертном зале «Россия». Он торжественно открыл 57-й Всемирный конгресс Юнеско.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Сергей Иванович
10.04.21 01:47
еще было бы здорово это онлайн выводить)
Комментарий к новости:Наливай и пей! «Мурманскводоканал» переходит на автоматический контроль качества воды
Рудаметов Сергей Борисович
09.04.21 22:34
Класс
Комментарий к новости:Столовая-кафе - школы Мурманска активно готовят проекты «Arctic school»
Педагоги одного из МБОУ города-героя.
09.04.21 20:42
Здравствуйте, аудитория телеканала «Арктик-ТВ»! В телесюжете запечатлена член клуба «Дети военного Мурмана» Тамара Александровна Ушинская, педагог-ветеран города-героя, проработавшая учителем началь
Комментарий к новости:Пока мы помним - подвиг героев будет жить!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Число россиян, согласных на «чёрную зарплату», минимально за 12 лет-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 26 копеек, евро – на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика