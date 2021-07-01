Победители проекта «Arctic schools» готовятся к глобальным переменам

В некоторых Мурманских школах уже начались активные работы по реставрации помещений. Посетить их со своей традиционной проверкой решили представители власти.

Сотрудники школы просят нас быть осторожнее при входе в кабинет технологии мурманской Гимназии №1. Сейчас тут царит большой беспорядок, ведь к ремонтным работам приступили недавно.

О модернизации помещения учителя и школьники мечтали уже давно. Старая мебель и древние станки совсем не годились для такого продвинутого образовательного учреждения. Сити-менеджер Евгений Никора проверил ход работ и дал несколько советов по их грамотной организации.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Работу надо организовать в три смены. Подрядчики, которые придут, которые выиграют конкурсные процедуры, должны организовать работы точно по графику, чтобы мы 15-20 августа уже видели результат. Не просто все сделано, а вымыто, вычищено и готово к началу учебного процесса».

Свои эксклюзивные проекты представили 83 образовательных учреждения из 15 муниципальных образований. Победу одержали 56 школ. Конкурсный отбор проходил в три этапа и, что немаловажно, непосредственное участие принимали сами ученики.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «В большинстве школ дети включились активно в работу по выбору тех пространств, которые нужно преобразовать и, конечно, сами разрабатывали дизайн-проекты, защищали их.

Размер грантов школам Мурманской области по программе «Арктик скул» составляет до 5 миллионов рублей. Стоит отметить, что обязательным является софинансирование из иных источников – спонсорских, муниципальных, внебюджетных фондов самих школ в размере не менее 2 процентов суммы проекта.