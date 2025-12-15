Победителям Спартакиады дошколят на Кубок главы города Мурманска вручили заслуженные награды

В рамках традиционного подведения спортивных итогов в Мурманске провели церемонию награждения победителей и участников Спартакиады дошколят.

Соревнования на Кубок главы Мурманска длились целый год. В них приняли участие 53 команды из 20 детских садов города, около 500 ребят 5-6 лет и более 120 наставников — инструкторов по физической культуре и воспитателей.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Пусть эта Спартакиада станет первым шагом к большому спорту. Первой ступенькой на пути к новым чемпионским титулам и достижениям. Желаем всем успехов, здоровья, новых достижений и побед».

Команды детских садов состязались в эстафетах, интерактивном квесте «Тайна мудрого Совёнка» и в основном виде соревнований — юкигассен, командной игре в снежки. По итогам Спартакиады: 3 место занял детский сад №140, второе - №104, а первое место у дошкольного учреждения №15. Им же вручили Кубок главы города в виде талисмана Спартакиады — Совёнка.

Ирина Цыганкова, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Мурманска: «Ребята, это ваш кубок. Это ваш детский садик завоевал кубок, нашего Совёнка. Молодцы!».

В торжественной обстановке чемпионы получили заслуженные призы. Награды и цветы также вручили педагогам, готовившим ребят к соревнованиям.