Победная игра во время метели

На стадионе «Строитель» областного центра ХК «Мурман» встретился со «Стартом» из Нижнего Новгорода.

Настоящая северная погода царила не только в момент матча, но и весь день. За сутки в столице Заполярья выпало рекордное количество осадков для февраля. Но это не помешало командам показать красивый хоккей и не смутило болельщиков.

Спустя время соперник «Мурмана» – нижегородский «Старт» смог сравнять счёт, но ненадолго. Наши показали зубы и активно атаковали во втором тайме. Несмотря на то, что «Старт» в турнирной таблице выше Мурмана на одну позицию, в этот раз северяне были сильнее. Встреча завершилась со счётом 4:2. И хоть мы не попадаем в плей-офф, этот сезон запомнится многим как один из самых ярких.

Чемпионат России по хоккею с мячом 22/23 на этом для нашего клуба заканчивается. Пришло время для работы над ошибками. Впереди ребят ждут упорные тренировки и новые вызовы. Ну, а мы продолжим следить за играми ХК «Мурман».