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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.23 19:30

Победные 50 пельменей Артёма Оленицкого на первом чемпионате по поеданию народного блюда

Пельмени! Знакомая еда с детства для каждого из нас. С рыбой, с курицей, с говядиной, с сыром… Каких их только видов нет. А фантазиям северян нет границ: на выходных в ТЦ «Плазма» прошёл чемпионат по поеданию пельменей, где победитель проглотил аж 50 пельмешек.

Столица Заполярья может похвастаться многим, но теперь ещё и чемпионатом по поеданию пельменей! Можете себе это представить? Вот и мы с трудом, однако, на сегодняшний день это уже реальность.

В торговом центре «Плазма» впервые прошёл пельменный чемпионат!

Дмитрий Афиногенов, организатор чемпионата по поеданию пельменей: «У нас была большая дилемма, потому что к нам пришло больше сотни заявок, а мест было всего 32. Технические возможности не позволяли разместить одновременно 100 человек на одной площадке и накормить всех пельменями. Поэтому мы выбрали 32 участника и это для нас такой пилотный проект». Главное блюдо к столу участников предоставил пельменный амбассадор в Мурманске – ресторан «Пельмен Хаус». Во время фестиваля они сварили более 600 классических пельменей. Северяне такой гастро-челлендж не просто поддержали, но и проявили немало вовлеченности.

Наталья Ямашева, франчайзи «Pelmen House»: «Они подходят, спрашивают, а можно ли попробовать, можно ли купить, мы хотим поесть. Любовь людей к пельменям настолько сильная, что этот фестиваль вызвал у них большой ажиотаж».

Всего в чемпионате было 3 тура. В первом 32 участника на время должны были съесть по 15 пельмешек, во втором – уже 8 полуфиналистов – тоже по 15 штук, а вот до третьего должны были добраться всего 4 человека и расправиться им нужно было уже с 20 пельмешками.

Какой напряженный момент! После такого праздника останется масса эмоций, уверены организаторы. Ведь не каждый день тебе предлагают бесплатно покушать, а ещё и получить за это бонусы и призы. Ну, и не стоит забывать, что сытый человек - счастливый человек.

Дмитрий Афиногенов, организатор чемпионата по поеданию пельменей: «Вы сами видели эти эмоции, когда человек доедает последнюю пельмешку. Он торопится, он понимает, что он сейчас выйдет в полуфинал. А там уже искренние эмоции, там реальная радость от того, что ты десять пельмешек быстрее всех съел. И это здорово очень».

Организаторы сделали всё возможное, чтобы зрители приобщились к праздничному настроению. Желающим рисовали на лицах аквагрим, для детей выступали актёры кукольного театра «Кудесник».

Безоговорочным победителем чемпионата стал Артём Оленицкий, который с чувством и расстановкой, без лишней суеты за три раунда расправился с 50 пельменями.

На вопрос, в чём секрет победы, он говорит, что всё просто - это любовь к пельменям.

Артём Оленицкий, победитель чемпионата по поеданию пельменей: «Каждый у кого дома есть дети, поймут, что пельмени – это неотъемлемая часть жизни: варёные, жареные. Мы их любим!».

Всем участникам фестиваля выдали медали, четырём финалистам – фирменный мерч, а победителю чемпионата – денежный приз в 15 тысяч рублей и другие приятные бонусы.

Большая мечта организаторов - в будущем сделать большой фестиваль пельменей и накормить весь Мурманск. Что сказать? С нетерпением ждём.

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