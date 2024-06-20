Победный матч под дождём: «Север» принял на домашнем поле клуб «Псков»

Всю игру футболистов сопровождал дождь. Однако, как заметил главный тренер «Севера» Борис Горовой, такие погодные условия делают поле и футбол быстрее.

И действительно, уже на третьей минуте, перехватив инициативу матча, первый гол в ворота противника забил Никита Степанов. Второе очко принёс команде во втором тайме Сергей Ермаков.

Однако к концу игры псковичи смогли удачно атаковать. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

С 12 очками «Север» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. Уже 3 июля команда встретиться с «Ленинградцем» в Гатчине. Эта игра станет завершающей в первом круге чемпионата.