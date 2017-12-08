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День за днём с «Арктик-ТВ»08.12.17 19:30

Победы в Швеции вдохновили юных хоккеистов Мурманска

Два первых места и одно третье - мурманская детская команда «Строитель» победила на Международных соревнованиях по хоккею с мячом в шведском городке Умео. Победа в гостях у соперников стала своеобразным ответом за их прошлогодние голы.

Соревнования в Швеции проходили на протяжении трёх дней. С погодой повезло: небольшой мороз и чистое небо. Мурманчане из хоккейной команды «Строитель», которым всего по 12-14 лет, на чужом льду не растерялись. Их боевой настрой дал свои результаты. В первом матче мурманская команда обыграла местный клуб со счётом 3:1. На второй день россияне разгромили команду из шведского города Сундствалля, забив им 8 мячей, а затем одержали верх над игроками из Каликса - 7:0. В финальном матче мурманчане пропустили всего один мяч, а забили 3.

- У нас очень давно не было такого хорошего результата среди детско-юношеских команд, - отмечает Сергей Коробков, член Федерации хоккея с мячом. - В этом году работа, которая в последний год-два проводилась, даёт свои результаты. На турнире в Архангельске команда завоёвывает третье место и вот Международный турнир – два первых и третье место. Я могу честно сказать, что то, как ребята сейчас играют, говорит о том, что перспективы будущего у них есть.

Развитием хоккея с мячом в Мурманске вплотную занимаются последние два года. Команде выделили финансирование для поездок на соревнования и участии в спортивных сборах, обновили инвентарь. Поездки в другие города дают возможность обменивались опытом с командами соперников, учиться на своих ошибках.

- Не так важен результат, - считает Андрей Марковиченко, тренер СШОР № 4 по хоккею с мячом. - Это больше, чем хоккей. Это такой вот социальный проект.

Победа, завоёванная на Международных соревнованиях, не повод останавливаться на достигнутом. Юные хоккеисты теперь готовы тренироваться с удвоенной силой, чтобы стать абсолютными чемпионами и прославить имя своего города на мировой арене.

 

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