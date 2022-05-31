Побережье Териберки нравится и туристам, и медведям

Рядом с Териберкой гости и жители региона встречают хозяев тундры. Туристы активно снимают и подкармливают хищников, что категорически нельзя делать. Животные привыкают к людям и все чаще выходят в поисках пищи к населённым пунктам.

В окрестностях Териберки туристы встретили медведя. В поисках пищи животное вышло в районе губы Завалишина.

Рядом с Териберкой гости и жители региона встречают хозяев тундры. Туристы активно снимают и подкармливают хищников, что категорически нельзя делать. Животные привыкают к людям и все чаще выходят в поисках пищи к населённым пунктам.

Стоит отметить, что встреча с медведями крайне опасна. Чтобы не привлекать диких животных при посещении природных территорий специалисты настоятельно рекомендуют не выкидывать остатки пищи после себя, а мусор складывать в специально отведенных для этого местах.

Стоит изучить и памятку о том, как вести себя при встрече с медведем, которую можно найти на региональном сайте Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.