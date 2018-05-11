Побит температурный рекорд 70 -летней давности

Температурный рекорд 1948 года был побит в Мурманской области.

С начала мая в нашем регионе установилась тёплая и сухая погода. Это связано с поступлением тёплых воздушных масс с районов Западной Европы и отсутствием облачности.

9 мая в дневные часы максимальная температура воздуха по Мурманской области составляла +17° градусов, а 10 мая воздух прогрелся до +23°. Таким образом, был перекрыт температурный рекорд, который продержался 70 лет.

Но на выходных все же ожидается небольшое похолодание, а в субботу в городе ожидается 12 градусов тепла.