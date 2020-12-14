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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.20 19:30

Побочные действия пандемии - оперативное совещание Андрей Чибис провёл из кабинета

В тяжёлое время пандемии поддержка региона оказалась необходима всем сферам жизни - от здравоохранения до киноиндустрии. На оперативном совещании в правительстве области обсудили меры, которые необходимо принять для облегчения ситуации с коронавирусом, поговорили и об успехах.

Оперативное совещание Андрей Чибис провёл из своего кабинета.

На вынужденную самоизоляцию глава региона ушёл из-за положительного теста на ковид у сына. Сам же губернатор чувствует себя хорошо, примерно так же глава региона оценивает и экономику Кольского Заполярья, несмотря на пандемию она демонстрирует рост. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это позволило, как я уже говорил, создать дополнительную «подушку безопасности» до конца текущего года. Значит, эти налоги мы сможем направить на социальные нужды уже в начале будущего года».

Поддержка социальной сферы – важное направление, которому уделяется немало внимания. С 2021 года в Мурманской области заработает новая программа модернизации первичного медицинского звена. На неё направят 4 миллиарда.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Основные цели – обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи, которая оказывается в сельской местности, в посёлках городского типа с населением до 50 тысяч, обеспечение приоритета интересов пациентов и соблюдения их прав».

Соблюдение прав не только пациентов, но и остальных граждан помогают обеспечивать социальные сети, СМИ и специальные порталы. Итоги мониторинга сообщений на один из них представила министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина. Главными темами, волнующими северян, оказались – ЖКХ, здравоохранение и благоустройство территорий. Глава ведомства отметила, что ответы на обращения должны приходить в кратчайшие сроки.

Зинаида Разживина, министр цифрового развития Мурманской области: «Есть такие же ответы, где указано, что проблема будет решена в ближайшие дни. Это очень растяжимое понятие, которое так же не должно быть указано у нас в ответах жителям».

Ещё одной темой на совещании стало успешное внедрение системы рибейтов – субсидий из областного бюджета, покрывающих до 30% трат компаний на производство кинокартин в Мурманской области. Несмотря на общее снижение съёмочной активности в этом году из-за пандемии, в регионе было снято пять фильмов.

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