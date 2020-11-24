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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.11.20 19:30

Побочный эффект пандемии - документы оформлять стало быстрей и проще

Коронавирус внёс существенные коррективы в нашу повседневную жизнь. Введено немало ограничений и новых правил поведения, которые защищают людей от опасной инфекции. Но, несмотря на это, некоторые нововведения смогли существенно упростить жизнь людей. Например, оформить различные документы теперь можно не выходя из дома.

Мурманчанка Алиса Савина воспитывает троих детей - двух сыновей и пятимесячную дочку. Долгожданная девочка родилась в период всеобщей самоизоляции. Документы на нового члена семьи родители подавали дистанционно. По словам Алисы, всё было просто и быстро.

Заметно легче стала и процедура оформления пособия на детей.

Алиса Савина, многодетная мама:  «Со вторым ребёнком я ходила в социальную поддержку и оформляла все документы, пособия лично там. Сейчас сделано всё намного удобней  и дистанционно. Я позвонила на телефоны «горячей линии», там у нас их два в Первомайском районе. Мне сказали все документы сфотографировать и отправить на их почту. Сидя дома, я это нафоткала, отправила. Мне это всё оформили. Никуда ходить не надо. Никаких очередей отстаивать не надо. Время можно потратить на семью».

Всего в этом году на поддержку многодетных семей в регионе  было выделено более 322 миллионов рублей. В результате, каждая такая семья дополнительно получает более 17 тысяч рублей в месяц, благодаря этим выплатам, отмечает первая вице-губернатор Оксана Демченко. Теперь субсидии, предоставляемые заполярным многодетным семьям, продлены автоматически.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области:  «Это даст возможность порядка 500 многодетным семьям, проживающим на территории Мурманской области, получать выплату в удобной для себя форме. Без лишних хождений, без лишнего контакта с людьми. Мы понимаем, что для многодетных семей это особенно важно».

Столь необходимая субсидия многодетным семьям в этот непростой период стала настоящим спасательным кругом для многодетных семей.

Комментарии

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Александр
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