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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.21 19:30

Побочный эффект пандемии - модернизация первичного звена здравоохранения

С 1 января этого года в России стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения. В Мурманске состоялось рабочее совещание по реализации программы в регионе.

Пандемия коронавируса вскрыла многие проблемы в системе здравоохранения России. В результате было принято решение эту систему модернизировать. Начинать, по мнению реформаторов, необходимо с первичного звена.

Роман Пономарёв, заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспенсера, онколог-хирург: «Мы, в общем-то, живём в пирамиде. И основание - это первичные медицинские организации, модернизацию которых и затрагивает данный региональный проект, федеральный проект и сама рабочая группа. Если крепкое основание у пирамиды, то и дальше пациенты получают в правильном направлении, в правильном объёме медицинскую помощь. Мы абсолютно поддерживаем данную модернизацию, потому что без неё очень сложно будет навести порядок выше, выше и выше».

Правительство страны утвердило принципы, согласно которым будет идти модернизация. Это, в том числе, доступная и качественная медицинская помощь, соблюдение интересов пациента и первичность профилактического направления.

Татьяна Кусайко, член Совета Федерации от Мурманской области: «Очень важным принципом является ответственность организаторов направления и привлечение руководителей субъектов всех уровней, до муниципального. Ответственность за организацию медицинской помощи на той или иной территории. Конечно, для соблюдения принципов создана «дорожная карта» и существуют целевые показатели. И прежде всего, в рамках принципов они соответствуют тем задачам, которые необходимо решить».

Цель этого совещания - наладить взаимодействие всех медицинских организаций в регионе. А также выслушать мнение коллег о предстоящей модернизации.

Евгений Тарбаев, региональный координатор проекта «Здоровое будущее»: «Семь месяцев в связи с ограничением по ковиду у нас активная работа не велась. Но я очень благодарен нашему первичному звену здравоохранения, нашим поликлиникам, волонтёрам, которые сохраняли наш партийный проект. И такое хорошее у нас было проведено мероприятие, как диспансеризация детей войны, где волонтёры приняли активное участие, поэтому им огромное спасибо».

Всего в Мурманской области планируется модернизировать 16 медицинских организаций вне зависимости от их подведомственности.

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