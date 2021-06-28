Побочный эффект пандемии - мурманские бары теперь по ночам «спят»

В связи с введением новых ограничений мурманские правоохранители проверили режим работы мурманских заведений. За всем этим удалось понаблюдать журналистам «Арктик-ТВ».

Группе тележурналистов посчастливилось поехать в рейд по ночным клубам и барам. На ночном рейде вместе с сотрудниками Росгвардии и полиции они смогли посетить несколько баров и пивных. Первым стал бар «Пинта».

К удивлению корреспондентов, заведение оказалось закрытым. А в «Бульдог Пабе» их встретили сотрудники заведения и заведующий. По результатам осмотра силовиков, бар просто закрывали на ночь, посетителей в нём не было.

Следующим стало заведение «Айсберг», чьи двери были также закрыты согласно новым коронавирусным ограничениям. Лофт-бар «Чердак» тоже не работал, а насчёт диско-ресторана «Шуры-муры» у правоохранителей возникли подозрения. Полицейские пытались выяснить, принимает ли заведение гостей, однако, через время всё же убедились в том, что оно закрыто.

За 2 часа ночного рейда корреспонденты «Арктик-ТВ» постелили около 8 заведений и ни одно из них не принимало гостей. Приятно видеть, что мурманские бары с большой ответственностью подошли к профилактике ухудшения эпидемической ситуации.