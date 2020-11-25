Побочный эффект пандемии - россияне смогут самостоятельно пройти интернет-перепись

В апреле 2021 года состоится Всероссийская перепись населения. В целях предупреждения распространения коронавируса, принять участие в ней можно будет онлайн на портале госуслуг.

С 1 по 25 апреля все жители России, имеющие учётную запись в ЕСИА, смогут самостоятельно пройти интернет-перепись. С согласия респондента некоторые пункты в электронном переписном листе могут быть предварительно заполнены из административных источников. Пользователям предоставят возможность изменить значения. Электронную анкету можно заполнить и на членов семьи. Программное обеспечение не позволит ошибиться или внести противоречащие ответы на вопросы.

После успешного прохождения переписи респонденту направят информационное сообщение. На каждого переписанного сформируют коды подтверждения и QR-код с информацией о результатах прохождения на домохозяйство. Их направят в личный кабинет пользователя портала госуслуг. Полученные коды необходимо будет показать переписчику.