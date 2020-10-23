Побочный эффект пандемии - ситуация на рынке труда сложная, безработица не снижается

Владимир Путин, Президент РФ, в режиме видеоконференции провёл совещании по экономическим вопросам.

Ситуацию на рынке труда глава государства назвал сложной, уже второй месяц безработица сохраняется на уровне 6,3%. Сказывается на развитии бизнеса, прежде всего, пандемия, которая несёт негативные последствия для экономики. Каждый шаг по введению или отмене ограничений, по мнению Владимира Путина, должен быть выверенным и аккуратным.

«В России сохранятся ценовая стабильность, и это несмотря на действие ряда негативных факторов», - подчеркнул глава государства, обращаясь к участникам совещания по экономическим вопросам.