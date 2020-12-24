Побочный эффект пандемии – свидания с заключёнными запрещены

Любовь не имеет преград, только, если ты не сидишь за колючей проволокой. Именно в такой ситуации оказалась мурманчанка Екатерина Гилфанова и её муж, который отбывает наказание в ревдинской колонии. И супруги с весны не виделись из-за ковидных ограничений.

Мурманчанка Екатерина Гилфанова с весны борется за право встретиться с мужем, который отбывает наказание в исправительной колонии в Ревде. За полтора года брака - это расставание самое долгое для супругов. Пара несколько раз в год имеет право на длительные свидания – трёхдневные встречи, но сейчас они запрещены.

Екатерина Гилфанова, жена осужденного: «Мы обратились в органы, дошли до президента, обратились в прокуратуру. Нам везде делают отписки и ссылаются на решение главного санитарного врача. А наша сторона считает, что никакой санитарный врач не может внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс».

Причина отказа в длительном свидании – ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Однако девушка вместе с другими близкими и родственниками осуждённых, оказавшихся в схожей ситуации, считают такие меры несправедливыми и ограничивающими права человека.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека Мурманской области: «Какое самое основное право у человека – право на жизнь. И иной человек не может у него это право отнять, потому что человек может заразиться, человек может на себе принести вирусы, потом заразить других людей. Как вы понимаете, места лишения свободы – очень большое скопление людей на ограниченной территории».

В свою очередь Управление Федеральной службы исполнения наказаний Мурманской области также дали разъяснения по сложившейся ситуации.

Ольга Плешко, старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Мурманской области: «В настоящее время во всех исправительных колониях, кроме ИК 16 в посёлке Мурмаши, восстановлены краткосрочные свидания. Осужденные имеют возможность получать посылки, почтовую корреспонденцию, звонить по таксофону и общаться с родственниками по видеосвязи. Аппараты с возможностью видеосвязи установлены во всех учреждениях УИС региона».

Однако ждать, когда в колонии снимут ограничения на близость с супругом, Екатерина не готова. Поэтому, объединившись с единомышленниками – некоторыми семьями осуждённых из колонии 23, где и её муж отбывает наказание, они собираются подавать заявление в суд.