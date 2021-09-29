Побратимские отношения затрагивают очень многие сферы жизни Мурманска

Совсем скоро Мурманску исполняется 105 лет. По этому случаю к монументу городам-побратимам столицы Заполярья были возложены цветы, а саму церемонию вместе с представителями власти посетили консулы Финляндии и Норвегии.

Лари Пелтонен, консул, заведующий Мурманским отделением Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге: «В этот день мы празднуем и вспоминаем дружбу между нашими городами-побратимами. Ведь прекрасная золотая осень - лучшее время года, чтобы праздновать такие важные события».

Между Мурманском и финским Рованиеми до сих пор сохраняются добрососедские отношения, выражающиеся в различных международных проектах. Более того, именно Рованиеми был первым городом-побратимом Мурманска, программа сотрудничества с которым была инициирована ещё в 1962 году.

Также в церемонии принял участие и консул Норвегии. По словам главы администрации Мурманска, столица Заполярья и дальше планирует поддерживать свои уникальные связи с городами-побратимами.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Побратимские отношения касаются очень многих сфер жизни города: это культура, образование, спорт, здравоохранение, экономические связи. И, конечно, чтобы не происходило в межгосударственных отношениях, чтобы не происходило с пандемией, как сейчас, это, к сожалению, происходит, отношения между людьми, которые живут в наших городах, всегда оставались, остаются и останутся дружескими».