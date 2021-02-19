Почаще смотрите на солнце, и оно подарит вам гало

Природа севера не перестает радовать нас необычными явлениями. А так как полярная ночь завершилась, теперь на горизонте можно видеть солнце, которое в морозные дни показывает себя в необычном свете.

Мурманчанин Дмитрий Горнаев запечатлел солнечное гало. Это атмосферное оптическое явление вызвано преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 км. В морозные зимние дни мурманчане нередко могут наблюдать такую красоту, стоит лишь почаще смотреть на небо.