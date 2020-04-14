Почаще смотрите в окна - начинаются тренировочные полёты праздничного воздушного шоу

Северный флот начал подготовку к авиа параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шоу программу увидят жители Мурманска.

Тренировочные полёты уже начались. Репетировать лётчики будут вплоть до 30 апреля, а генеральный прогон состоится 7 мая. Вот только время и место тренировочных вылетов неизвестны, только оговорён временной промежуток - с 11 до 18 часов.

Напомним, авиапарад в столице Заполярья впервые состоялся в прошлом году, до этого военные таких шоу в городе-герое не проводили. Летала авиатехника над монументом Алёша», а группу самолётов и вертолётов было хорошо видно многим жителям областного центра. Так что у тех, кто сидит на самоизоляции, появилось ещё одно развлечение и лишний повод поглядывать в окна.