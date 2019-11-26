Почему белки так активизировались в городе? Опасно ли для человека соседство с ними? Ответы знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске на пенсии жить не скучно – утверждают участники мурманского клуба старшего поколения. В свежем номере «Вечернего Мурманска» - подробная программа мероприятий клуба на декабрь.

Недавно на улице Шмидта, 21 в Мурманске на 67-летнего мурманчанина упала сосулька. Как выяснилось, он давно требует у управляющей компании поставить козырьки над подъездами дома. Они бы предотвратили этот и другие возможные несчастные случаи. В ситуации разбирались журналисты «Вечёрки».

В предстоящие выходные в Мурманске пройдёт фестиваль «Поларкон». Его можно назвать маскарадом на новый лад. Гостей ждёт зрелищный конкурс – участники фестиваля переоденутся в костюмы героев конкурсов и известных фильмов. Подробнее о фестивале и его программе читайте в новом номере «Вечёрки».

Мурманчане всё чаще замечают белок на своих балконах. Белки забираются по стенам домов на верхние этажи и заглядывают горожанам в окна. Кажется, что они совсем не боятся людей. Журналисты «Вечёрки» узнали у сотрудников Лапландского заповедника, почему белки так активизировались и опасно ли для человека соседство с ними?

Кому отдать ненужные книги и одежду? Можно ли в Мурманске сдавать мусор на переработку? Что делать, если пришла квитанция за установку общедомового прибора учёта, а жильцы про установку не в курсе? Ответы на эти и другие вопросы читайте в постоянной рубрике «Вечернего Мурманска» - «Эксперт».