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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.19 19:30

Почему белки так активизировались в городе? Опасно ли для человека соседство с ними? Ответы знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске на пенсии жить не скучно – утверждают участники мурманского клуба старшего поколения. В свежем номере «Вечернего Мурманска» - подробная программа мероприятий клуба на декабрь.

Недавно на улице Шмидта, 21 в Мурманске на 67-летнего мурманчанина упала сосулька. Как выяснилось, он давно требует у управляющей компании поставить козырьки над подъездами дома. Они бы предотвратили этот и другие возможные несчастные случаи. В ситуации разбирались журналисты «Вечёрки».    

В предстоящие выходные в Мурманске пройдёт фестиваль «Поларкон». Его можно назвать маскарадом на новый лад. Гостей ждёт зрелищный конкурс – участники фестиваля переоденутся в костюмы героев конкурсов и известных фильмов. Подробнее о фестивале и его программе читайте в новом номере «Вечёрки».

Мурманчане всё чаще замечают белок на своих балконах. Белки забираются по стенам домов на верхние этажи и заглядывают горожанам в окна. Кажется, что они совсем не боятся людей. Журналисты «Вечёрки» узнали у сотрудников Лапландского заповедника, почему белки так активизировались и опасно ли для человека соседство с ними?

Кому отдать ненужные книги и одежду? Можно ли в Мурманске сдавать мусор на переработку? Что делать, если пришла квитанция за установку общедомового прибора учёта, а жильцы про установку не в курсе? Ответы на эти и другие вопросы читайте в постоянной рубрике «Вечернего Мурманска» - «Эксперт».

 

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Последние комментарии

Юрий
26.11.19 09:50
Евгений! Не передергивайте факты. В своей статье Вы, как раз, большую часть текста посвятили шести перевалочным комплексам, в том числе РПК "Норд" и РПК "ЛК Волга". Перечитайте свою статью. Извините,
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Чистильщик
25.11.19 23:59
Когда вы уже нажретесь зарплатами! Упыри.
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Евгений
25.11.19 18:50
Уважаемый Юрий! В моей статье в основном идёт речь о событиях, которые произошли в 2019 году: распоряжение правительства об изменении границ порта Мурманск, строительство РПК в губе Могильная, незако
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