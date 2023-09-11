Почему до сих пор нет дома, который хочет построить многодетная семья из города Апатиты?
Одна из местных жительниц долгое время оббивала пороги администрации, но результатов это не дало. Женщине пришлось обратиться в суд.
Наталья Теплякова частый гость в администрации города Апатиты. В 2014 году многодетная семья получила бесплатно участок земли в районе проспекта Сидоренко. С тех пор хлопот у северянки прибавилось. Причиной послужило отсутствие на выделенной территории коммуникаций. Летом здесь едва проедешь на машине, а зимой так и подавно - только на лыжах.
- Пока сложно представить, что здесь может быть жилой дом. Какие планы на этот земельный участок?
- Хотелось бы большой дом, потому что у меня большая семья, у меня трое детей. У меня мама 79 лет, я её к себе хочу забрать, и внук уже есть. Конечно, хотели большой дом и в нём жить большой семьей.
Но, чтобы построить дом, нужно решить ряд вопросов с дорогой, электричеством, водоснабжением. Как говорит Наталья, элементарно рубанок некуда подключить.
Наталья Теплякова, жительница г. Апатиты, заявитель: «Как видно, срублены только просеки. Больше никаких работ не производилось. Дороги нет. Обращения в администрацию результата не дали и пришлось обратиться в прокуратуру и выйти в суд».
Наталья обратилась в прокуратуру города Апатиты. Курирует её дело помощник прокурора Константин Лустач, который занимается надзором за соблюдением земельного законодательства. На службе мужчина около двух лет. После института сразу вышел на работу. С профессией определился ещё в детстве, так как всегда хотел помогать людям, кратко рассказывает о себе Константин. В силу специфики надзорной деятельности ему приходиться работать и в кабинете, и «в полях».
Обращение от многодетной семьи поступило в начале 2023 года. Был проведён ряд проверок.
Константин Лустач, помощник прокурора города Апатиты Мурманской области: «По результатам рассмотрения обращения прокуратурой города Апатиты были приняты меры по защите в судебном порядке прав многодетной семьи. Было подготовлено и направлено в Апатитский городской суд исковое заявление о возложении на администрацию города Апатиты обязанности обеспечить этот участок объектами коммунальной инфраструктуры».
Как поясняет представитель администрации Евгений Кузнецов, средства областного бюджета на строительство коммунальной и дорожной инфраструктуры выделяются по результатам конкурсного отбора.
Евгений Кузнецов, заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации города Апатиты Мурманской области по земельным отношениям: «Мы ежегодно учувствуем в конкурсе по распределению субсидий среди муниципальных образований, которое проводит Министерство имущественных отношений региона. Однако, в 2023 году конкурс не проводился. В 2022 году администрация города Апатиты не была признана победителем в получение субсидии, так как не набрало необходимого количества баллов».
Для застройки индивидуальными жилыми домами были определены три зоны в черте города. Стоимость работ, согласно проектно-сметной документации, составляет 500 миллионов рублей в ценах 2020 года. В районе проспекта Сидоренко, где находятся 10 соток семьи Тепляковых, выполнены работы по вырубке просек и формированию земляного полотна. Как отметил Евгений Кузнецов, в настоящее время рассматривается заключение концессионного соглашения по строительству линий электропередач.
Евгений Кузнецов, заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации города Апатиты Мурманской области по земельным отношениям: «К сожалению бюджет не позволяет самостоятельно приступить к строительству. Кредитные средства также невозможно привлечь, так как это повлечёт за собой нарушение бюджетного законодательства. Для бюджета установлен лимит средств. Сумма большая, в настоящее время это не представляется возможным».
По итогам решения Апатитского городского суда требования прокуратуры были в полном объёме удовлетворены.
Константин Лустач, помощник прокурора города Апатиты Мурманской области: «Решения суда в дальнейшем было обжаловано ответчиком администрацией города Апатиты в апелляционную инстанцию - в Мурманском областном суде. По результатам апелляционного суда, после рассмотрения, Мурманский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу города Апатиты без удовлетворения. В связи с чем решение Апатитского суда вступило в законную силу».
В настоящее время администрация обязана принять меры по обеспечению этого земельного участка коммунальной инфраструктурой.
Оксана Каношкина, заместитель прокурора города Апатиты: «В случае неисполнения требования к сроку, который установлен решением суда по иску прокурора города, прокуратурой будут направляться исполнительные листы с целью принудительного исполнения данных решений судов».
Решением суда предусмотрен срок - до конца 2024 года.
Надеемся, что благодаря действиям местных ведомств многодетные семьи осуществят свои мечты и в этот микрорайоне города появится жилая застройка с развитой инфраструктурой.