Почему Фонд капремонта отремонтировал фундамент дома вместо крыши, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Традиционное заседание Общественного совета города Мурманска прошло под занавес уходящего года. Представители более 80 общественных организаций города, почетные граждане обсудили с властями итоги уходящего года и наметили планы на будущее. Каким был этот год для мурманчан? Об этом читайте в свежем номере «Вечёрки».

В доме на улице Николаева в Мурманске недавно провели капремонт фундамента. Однако после этого жильцы обратились с жалобой в Фонд капремонта. Оказалось, что в первую очередь им нужно было отремонтировать крышу. О тонкостях капремонта читайте в статье «Вечёрки» под заголовком «Отремонтировали, да не то».

В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея открылась выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Помимо коллективов, клубов и студий в выставке участвовали самостоятельные художники и рукодельники. Фоторепортаж с выставки талантливых северян читайте в «Вечернем Мурманске».

Сегодняшние жулики знают сотни способов объёма денег у граждан – от телефонных обманов до надувательства крупных банков. Недавно в Мурманске завершился судебный процесс над махинатором, который ловко уводил деньги из мурманского филиала одного из крупных банков. О том, как это было, рассказывает «Вечерний Мурманск».