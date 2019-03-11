Россиян хотят проверить на ВИЧ прямо на рабочем местеМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.19 19:30

Почему именно мурманчане сильно недовольны банковской системой? Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

У мурманчан более напряженные отношения с банками, чем у жителей других городов России. Такой вывод сделал Финансовый университет при правительстве России. Исследования показывают, что доля россиян, готовых подать в суд на банки, преобладает именно в Мурманске. Следом за заполярной столицей в десятке «напряженных» российских населенных пунктов идут Улан-Удэ, Чита, Омск. А что ещё показали исследования финансового университета? И почему именно мурманчане столь недовольны банковской системой? Об этом читайте в свежем выпуске «Вечёёрки».

Злободневной темой в разгар горнолыжного сезона является безопасность туристов. Свежа в памяти январская трагедия, когда в горах на троих жителей Санкт-Петербурга сошла лавина. Одна из девушек погибла. Все они катались по необорудованному склону. Как можно предотвратить попадание экстремалов за аншлаги? Осуществима ли идея слежки за каждым туристом с помощью специального GSM-модуля? Об этом и многом другом на страницах «Вечёрки» рассказывает руководитель мурманского регионального управления МЧС Руслан Назаров.

Мурманский гарнизонный военный суд приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего офицера. В пылу спора он ударил ножом свою супругу. Женщина от полученного ранения скончалась. Желая избавиться от трупа и скрыть следы преступления, убийца вывез тело в лес и там попытался его сжечь. Сегодня «Вечёрка» вместе с полковником юстиции в отставке вспоминает о похожих преступлениях, на расследование которых уходят многие месяцы, а то и годы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти запустила сайт предварительного голосования
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Д.О. Вернер
11.03.19 17:19
Меня не волнует вопрос продолжения развития рынка безналичных платежей, волнует другая тема - в продмагах исчезают (оптимизируются?) отделы нарезки! Всё идёт к системе расфасовки, что делали не на мои
Комментарий к новости:В апреле предельная сумма оплаты покупок без ПИН-кода с помощью системы Visa будет поднята до 3 тысяч рублей
Д.О. Вернер
10.03.19 23:55
«Славься, Мурманская область!» - проезд в троллейбусе уже 32 рубля!!!
Комментарий к новости:В Мурманской области стартует культурно-художественная акция «Славься, Мурманская область!»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:00«Галина». Художественный сериал, 1 серия (16+)22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«Над городом». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ апреле предельная сумма оплаты покупок без ПИН-кода с помощью системы Visa будет поднята до 3 тысяч рублей-PRO ВалютуКурс евро снизился на 28 копеек, доллар вырос на 11 копеек-PRO ЭнергетикуКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 474 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика