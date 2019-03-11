Почему именно мурманчане сильно недовольны банковской системой? Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

У мурманчан более напряженные отношения с банками, чем у жителей других городов России. Такой вывод сделал Финансовый университет при правительстве России. Исследования показывают, что доля россиян, готовых подать в суд на банки, преобладает именно в Мурманске. Следом за заполярной столицей в десятке «напряженных» российских населенных пунктов идут Улан-Удэ, Чита, Омск. А что ещё показали исследования финансового университета? И почему именно мурманчане столь недовольны банковской системой? Об этом читайте в свежем выпуске «Вечёёрки».

Злободневной темой в разгар горнолыжного сезона является безопасность туристов. Свежа в памяти январская трагедия, когда в горах на троих жителей Санкт-Петербурга сошла лавина. Одна из девушек погибла. Все они катались по необорудованному склону. Как можно предотвратить попадание экстремалов за аншлаги? Осуществима ли идея слежки за каждым туристом с помощью специального GSM-модуля? Об этом и многом другом на страницах «Вечёрки» рассказывает руководитель мурманского регионального управления МЧС Руслан Назаров.

Мурманский гарнизонный военный суд приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего офицера. В пылу спора он ударил ножом свою супругу. Женщина от полученного ранения скончалась. Желая избавиться от трупа и скрыть следы преступления, убийца вывез тело в лес и там попытался его сжечь. Сегодня «Вечёрка» вместе с полковником юстиции в отставке вспоминает о похожих преступлениях, на расследование которых уходят многие месяцы, а то и годы.