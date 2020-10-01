День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.20 19:30
Почему короткометражку «Маша» пришлось показывать тайно?
Гостями новой программы «Проще говоря» стала съёмочная группа короткометражного фильма «Маша», созданного в Мурманске. В беседе с Эллиной Ким режиссёр и оператор-постановщик картины рассказали о том, почему северные пейзажи подходят для создания триллеров, зачем снимать кино без желания на этом заработать.
В условиях пандемии новоиспеченную короткометражку «Маша» пришлось показывать тайно, зато во время закрытого просмотра зрители не сдерживали эмоции.
Всё это и многое другое ждёт вас сегодня, 1 октября, в 20.00 в новом выпуске программы «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф
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