Почему короткометражку «Маша» пришлось показывать тайно?

Гостями новой программы «Проще говоря» стала съёмочная группа короткометражного фильма «Маша», созданного в Мурманске. В беседе с Эллиной Ким режиссёр и оператор-постановщик картины рассказали о том, почему северные пейзажи подходят для создания триллеров, зачем снимать кино без желания на этом заработать.

В условиях пандемии новоиспеченную короткометражку «Маша» пришлось показывать тайно, зато во время закрытого просмотра зрители не сдерживали эмоции.

Всё это и многое другое ждёт вас сегодня, 1 октября, в 20.00 в новом выпуске программы «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф