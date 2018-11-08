Почему люди, пишущие для нас законы, сами эти законы не исполняют? На этот вопрос ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманчанка Наталья Соколова завоевала «золото» на международном чемпионате среди профессиональных массажистов. Оказывается, проводятся и такие соревнования. Журналист «Вечёрки» встретилась с мастером массажа и узнала, что она на ощупь может определить даже должность клиента. Подробнее о таинствах профессии массажиста можно узнать из статьи под заголовком «Ручная работа».

В Мурманске ещё не утихли разговоры об избиении школьницы девочками-подростками, а в городе уже обсуждают новые шокирующие истории. В Ленинском округе четверо подростков, угрожая ножом, отобрали у школьника деньги и банковскую карту. А чуть ранее другие подростки избили ногами продавщицу магазина. Подробности этих ЧП рассказывают журналисты «Вечерки».

«Депутатский долг» – так называется ещё одна публикация в свежей «Вечёрке». В статье журналист Дмитрий Малышев задается вопросом: почему люди, пишущие для нас законы, сами эти законы не исполняют? Например, в бюджете Мурманской области каждая копейка на счету, а депутат Мурманской областной Думы не платит налоги. Его долг составил уже больше 60 тысяч рублей. Подробности истории – в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

А ещё в свежей «Вечёрке»: что спрятано в лесах Заполярья во время войны? почему чиновники хотят закрыть детский городок «Сказка»? где в Мурманске находится магазин, в котором все абсолютно бесплатно?