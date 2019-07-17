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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.07.19 19:30

Почему мурманчане не верят в приход лета, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Неужели вместе с полярным днём в Мурманске закончатся и дожди? Жители города, уже почти потерявшие надежду, что в этом году лето всё-таки будет, в эти дни немного воспрянули духом. Неужели и к нам идёт тепло? Журналисты «Вечёрки» выяснили у синоптиков, когда в Мурманске наступят тёплые деньки.

Более 200 нарушений правил парковки машин в Мурманске уже помогли выявить приборы «Паркон». Неплохой результат, если учесть, что такая техника используется в Мурманске только с конца июня. Читатели свежего выпуска «Вечернего Мурманска» узнают, где чаще всего автовладельцы бросают свои машины, и чем для них обернётся пренебрежение правилами.

Бороться нужно с курением, а не с курящими. К такому выводу пришла Государственная Дума, принявшая, пока только в первом чтении, законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов. Почему депутаты решили смягчить меры по ограничению курения, и как к этому отнеслись мурманчане, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Зайти в джаз-блюз кафе, научиться фланкировать казацкой шашкой, побывать на уроке живописи под открытым небом… Где мурманчанам предоставляют такую возможность? Об этом читатели «Вечёрки» узнают из свежего выпуска главной городской газеты.

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Ольга, Вы правильно пишете, что не обязательно надо идти в заказник, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Я, например, каждый год - с весны до осени, становлюсь добровольным орнитологом: наблюдаю как бак
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Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
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