Почему мурманчане не верят в приход лета, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Неужели вместе с полярным днём в Мурманске закончатся и дожди? Жители города, уже почти потерявшие надежду, что в этом году лето всё-таки будет, в эти дни немного воспрянули духом. Неужели и к нам идёт тепло? Журналисты «Вечёрки» выяснили у синоптиков, когда в Мурманске наступят тёплые деньки.

Более 200 нарушений правил парковки машин в Мурманске уже помогли выявить приборы «Паркон». Неплохой результат, если учесть, что такая техника используется в Мурманске только с конца июня. Читатели свежего выпуска «Вечернего Мурманска» узнают, где чаще всего автовладельцы бросают свои машины, и чем для них обернётся пренебрежение правилами.

Бороться нужно с курением, а не с курящими. К такому выводу пришла Государственная Дума, принявшая, пока только в первом чтении, законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов. Почему депутаты решили смягчить меры по ограничению курения, и как к этому отнеслись мурманчане, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Зайти в джаз-блюз кафе, научиться фланкировать казацкой шашкой, побывать на уроке живописи под открытым небом… Где мурманчанам предоставляют такую возможность? Об этом читатели «Вечёрки» узнают из свежего выпуска главной городской газеты.