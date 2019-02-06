Почему мурманчанка обрадовалась коробке с глиной, рассказывает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Куда исчезли мурманские маршрутки? Многие мурманчане жаловались, что не дождались привычного транспорта и опоздали на работу. Что стало причиной сбоя в движении маршрутных такси – забастовка водителей или февральские холода? Ответ на этот вопрос – в сегодняшнем номере газеты «Вечерний Мурманск».

В последние морозные дни в Мурманске, кажется, родилась новая традиция. Владельцы легковушек предлагают замерзавшим на остановках в ожидании автобусов и троллейбусов горожанам подбросить их на работу или в поликлинику. Причём, бесплатно. Журналисты «Вечёрки» узнали, как жители города реагировали на необычное предложение, будет ли у доброй акции продолжение.

Погода добавила головной боли и аварийной бригаде областного предприятия «Мурманскводоканал». Из-за холодной бесснежной зимы стали перемерзать трубопроводы. «Вечерний Мурманск» рассказывает, чем оборачиваются для жителей города коммунальные аварии.

На одном из конкурсов мурманчанке Елене Абрамовой в качестве награды вручили… коробку глины. Другой человек на её месте обиделся бы, а Елена обрадовалась. Именно глина сделала её известной не только в родном городе, но даже за границей. Как американцы запали на мурманские кружки, могут узнать читатели «Вечёрки».