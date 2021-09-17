Почему мурманчанка Сандра всю жизнь скрывала от мира истинное лицо?

Необычная внешность – награда или наказание? Несмотря на то, что на нашей планете живёт несколько миллиардов людей разных рас, существуют каноны красоты, которым пытаются подражать многие. Но что делать, если ты не подходишь под установленные параметры?

В современном мире моды принято разрушать стандарты. Если раньше идеальной фигурой считались 90-60-90, то сегодня популярны девушки плюс сайз. Если когда-то джентльмены предпочитали блондинок, то теперь в моде локоны ярких цветов. Смещение стандартов красоты помогает перестать равняться на других и принимать себя. Мурманчанка Сандра всю жизнь скрывала от мира истинное лицо из-за того, что она альбинос.

Сандра Рич, модель: «У многих вопрос, который их интересует, моя национальность. Казашка? Еврейка? Русская? Украинка? Это все в одном. Что касается детства, то я очень сильно выделялась от сверстников. Во-первых, своей белизной, во-вторых, ростом и полнотой губ. Это от природы, если кто-то в этом сомневается».

Сандра – настоящее имя девушки. Мама её назвала в честь немецкой поп-дивы 80-х прошлого века. Девушка родом из поёелка Никель и признается, что в детстве ей приходилось испытывать насмешки и издевательства. Прохожие косились на улице, а дети в школе били и оскорбляли из-за слишком белой внешности - альбинизма. Однажды Сандру даже пытались похитить.

Сандра Рич, модель: «Мне было четыре года, меня пытались украсть. К счастью, меня завели в то место, где работала моя тетя, она меня спасла. Похититель завёл меня в охотничий магазин, для чего не знаю, но догадываюсь. И моя тетя там работала, она меня увидела… К сожалению, я это помню».

Чтобы прекратить издевательства, маленькая Сандра по совету родителей стала маскироваться. Трижды в месяц ей приходилось красить брови, ресницы и голову, чтобы не выделяться. В 15 лет она переехала в Мурманск, начала учиться и строить карьеру модели. Ведь параметры у девушки для этого подходят идеально. Однако настоящий успех к ней пришёл только с принятием себя, когда она перестала скрывать свою настоящую внешность.

Сандра Рич, модель: «Мой муж увидел, что у меня белые ресницы и сказал: «Это как? Я говорю: «Ну, вот, покрасить надо. Он такой: «В смысле покрасить?» Я ему объясняю, что я альбинос. И он такой: «Как же ты столько лет скрывала?». А я не то, чтобы скрывала, я даже не думала говорить ему об этом. Для меня это было настолько обыденно, для меня это было нормальным. И он говорит: «А попробуй не краситься». И я так подумала: «А может быть, и правда».

Переломный момент дался девушке нелегко, но стоил того. Сейчас Сандра успешно строит карьеру модели. Участвует в модных фотосессиях, показах на крупных площадках страны. Также модель-альбинос уже 4 раза снялась для итальянского «Vouge». Последняя фотосессия опубликована буквально месяц назад.

Сандра Рич, модель: «Снимались мы в лесу. Идея была простая - это демонстрация тела, форм. Показать, что все люди разные, показать чистоту и уникальность каждого человека, красоту края».

Сандра развивает себя не только как модель, но и как блогер. В соцсетях учит подписчиков принятию себя, рассказывая о собственном жизненном опыте. Девушка верит, что внешне человек становится прекрасен, только когда он чувствует прекрасным себя внутри. И верит в то, что в будущем люди поймут это и научатся ценить друг друга не по «обложке».