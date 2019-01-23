Почему мурманский двор превратился в самый настоящий каток, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманск – один из немногих городов в России, где уже несколько лет в детских садах меняют рассохшиеся деревянные окна на новые стеклопакеты. И делают это постоянно, переходя от одного дошкольного учреждения к другому. Как программа «Тёплое окно» уже отразилась на здоровье маленьких мурманчан, читатели «Вечернего Мурманска» узнают из свежего выпуска городской газеты.

Январские морозы добавили проблем мурманским автовладельцам. После ночи, проведенной под открытым небом, многие машины наутро отказываются заводиться. Как частная, вроде бы, проблема владельцев автомобилей добавляет головной боли городским службам, сообщает мурманская «Вечёрка».

Тем временем, жильцам дома № 21 на улице Папанина впору покупать коньки. Их двор превратился в самый настоящий каток. Но управляющая компания этого как будто и не видит. Журналисты «Вечернего Мурманска» выяснили, что стало причиной сложившейся ситуации, и кто её обязан исправить.

Забавные коты, нарисованные неравнодушными мурманчанами, должны помочь вернуть слух мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции. Творческой мастерской на этот раз стал просторный зал одного из популярных ресторанов города. Журналист «Вечёрки», ставший участником необычной благотворительной акции, рассказывает читателям городской газеты, как это было.

Где учат росгвардейцев? Кто должен устанавливать ящики для газовых баллонов? Как сейчас используется здание бывшего кинотеатра «Утёс»? Что странные извещения с требованием срочно проверить водосчётчики появились в почтовых ящиках мурманчан? Ответы на эти вопросы читателей городской газеты также можно найти в ее свежем номере.