Почему на снегу расцвели тюльпаны и нарциссы, ирисы и лютики, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманской области скоро заработает волонтёрский штаб для оказания помощи одиноким людям, находящимся в группе риска по заболеванию коронавирусной инфекцией. Сейчас в муниципалитетах формируются отряды добровольцев. По каким телефонам можно будет вызвать волонтёра на дом и чем ещё смогут помочь добровольцы, читайте в «Вечёрке».

В управлении Первомайского административного округа состоялось очередное заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих компаний. Кому из управляющих компаний проверяющие на этот раз поставили за работу хорошие оценки, а кому придется раскошеливаться на штрафы, читайте во вторничном выпуске газеты «Вечерний Мурманск».

Более сотни юных и взрослых мурманчан на выходных украшали мурманские сугробы во дворах и на игровых площадках красочными рисунками. На снегу расцвели тюльпаны и нарциссы, ирисы и лютики, а дополнили натюрморты оранжевые псы, коты и лисы. Такую безграничную фантазию проявили участники традиционной мурманской акции «Цветы на снегу». «Вечёрка» рассказывает об этой весенней акции в позитивном фоторепортаже «Для счастья нет преград».

Читайте также в свежем выпуске главной городской газеты, кому из северян рекомендовано работать дома, и в какие сроки приказано убрать снежные завалы у пешеходных переходов, закрывающие обзор водителям.