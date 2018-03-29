Почему нашим параолимпийцам запретили произносить слово «Россия», узнали журналисты «Вечёрки»

«Вечерний Мурманск» продолжает следить за судьбами людей из взорванного дома на улице Свердлова. На этой неделе журналисты газеты побывали в центре временного размещения, где живут пострадавшие. Читайте об этом в завтрашнем номере «Вечёрки».

Единственным представителем Мурманска на закончившейся Паралимпиаде в Корее стала лыжница и биатлонистка Екатерина Мошковская. О встрече с президентом Владимиром Путиным и о том, почему нашим параолимпийцам запретили произносить слово «Россия», Екатерина Мошковская рассказывает читателям «Вечернего Мурманска».

Песню про усталую подлодку знают, пожалуй, все. А вот история её создания известна немногим. А ведь началось всё с совсем не романтичного крика: «Уберите бабу с пирса!». Удивительные подробности написания легендарной песни ищите в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».