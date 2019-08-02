Почему не работали фонтаны в Мурманске, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Общероссийская федерация горнолыжного спорта выступила с инициативой создать в Мурманской области горнолыжную трассу с искусственным снегом, соответствующую современным требованиям профессионального спорта. Тогда у нас в регионе можно будет проводить международные соревнования уровня Кубков Европы и мира. Подробнее об этой инициативе читайте в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».

Внимательные мурманчане заметили, что на этой неделе в городе не работали фонтаны. Некоторые решили, что фонтаны отключили из-за холода, другие предположили, что причина в поломке конструкции. Но оказалось, что причиной стал ветер. Все подробности ищите в «Вечёрке».

Мурманчанку Елизавету Титову вполне можно назвать Мазаем в юбке. Она, как и известный литературный персонаж, спасает зайцев. А точнее – выхаживает новорожденных зайчат, которые по каким-то причинам остались без матери. В гостях у необычной девушки с добрым сердцем побывали журналисты «Вечернего Мурманска».